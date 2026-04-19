Стрельба в Киеве: руководитель патрульной полиции подал в отставку

Фото: patrolpolice.gov.ua

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

По словам Жукова, он принял решение подать рапорт на увольнение, отметив, что считает это "справедливым шагом".

"Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с занимаемой должности. Я думаю, так будет справедливо", – сказал он во время пресс-конференции по стрельбе.

Жуков также резко прокомментировал прибывшие на место происшествия полицейских, назвав их "непрофессиональными и недостойными".

"Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Это позорный случай", – заявил генерал полиции.

Он добавил, что по факту инцидента идет служебное расследование, а ответственность будут нести не только исполнители, но и их руководители.

В то же время, руководство Национальной полиции отметило, что после отставки Жукову могут предложить другую должность.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли, еще более десятка ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

В сети также появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство .