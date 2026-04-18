В Киеве ликвидировали мужчину, который расстрелял людей: что о нем известно
Стрельца в Киеве ликвидировали во время задержания
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
По его словам, спецназовцы Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Он захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания.
Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики.
"Количество жертв нападающего уточняется. Есть погибшие и раненые", – отметил Клименко.
По данным издания "Украинская правда", имя стрелка – Васильченко Дмитрий Васильевич, ему было 57 лет. Мужчина родился в Москве, но имеет гражданство Украины. Раньше проживал в Бахмуте, в последнее время жил в Киеве.
