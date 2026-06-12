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12 июня 2026, 22:35

На Львовщине мужчин "приглашали" за границу за 17 тысяч долларов

12 июня 2026, 22:35
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу. Организатором оказался 23-летний парень

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

23-летний житель Буковины вместе с сообщником пытались переправить "клиента" в Румынию. Объявление о "помощи" в пересечении границы злоумышленники публиковали в соцсетях. Клиент обратился к ним в конце апреля.

За 17 тысяч долларов организатор разработал детальный план переправки его на территорию Румынии в пределах пунктов пропуска. Он предоставил мужчине подробные инструкции по порядку действий во время переезда в соседнее государство, а также проинформировал, как получить статус беженца на территории Европейского Союза.

Злоумышленник был задержан во время получения денег. Теперь он получил подозрение. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Житомирской области разоблачили работников ТЦК на схеме. Фигуранты за взятки помогали военнообязанным избежать призыва.

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