На Львовщине мужчин "приглашали" за границу за 17 тысяч долларов
Во Львовской области разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу. Организатором оказался 23-летний парень
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
23-летний житель Буковины вместе с сообщником пытались переправить "клиента" в Румынию. Объявление о "помощи" в пересечении границы злоумышленники публиковали в соцсетях. Клиент обратился к ним в конце апреля.
За 17 тысяч долларов организатор разработал детальный план переправки его на территорию Румынии в пределах пунктов пропуска. Он предоставил мужчине подробные инструкции по порядку действий во время переезда в соседнее государство, а также проинформировал, как получить статус беженца на территории Европейского Союза.
Злоумышленник был задержан во время получения денег. Теперь он получил подозрение. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Житомирской области разоблачили работников ТЦК на схеме. Фигуранты за взятки помогали военнообязанным избежать призыва.