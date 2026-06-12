Украинские пограничники разнесли укрытие россиян в Харьковской области
Украинские военные ежедневно уничтожают вражескую технику на фронте. В этот раз пограничники показали эффектные кадры из Харьковского направления
Об этом сообщает "Государственная пограничная служба", передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда в составе Сил обороны Украины. Они выполняют боевые задания в Харьковской области.
"В ходе очередной боевой работы операторы беспилотников уничтожили два укрытия противника, полевой состав и гексакоптер. Кроме того, повреждена самоходная артиллерийская установка врага", - говорят военные.
Напомним, ранее украинские пограничники накрыли огнем россиян вблизи Волчанска.
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