В Ровенской области пес застрял в яме со смолой: животное спасли спасатели
В Ровенской области спасатели помогли собаке, которая попала в глубокую яму со смолой и не могла самостоятельно выбраться наружу
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Обессиленное животное чрезвычайники осторожно достали из ловушки. Через контакт со смолой пес нуждался в дальнейшем уходе и очищении.
После спасения четвероногого передали работникам местного приюта для животных.
Напомним, что военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа показали, как они спасли собаку и кошку. Это им удалось сделать с помощью дрона.
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