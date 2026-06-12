В Ровенской области пес застрял в яме со смолой: животное спасли спасатели

Фото: ГСЧС

В Ровенской области спасатели помогли собаке, которая попала в глубокую яму со смолой и не могла самостоятельно выбраться наружу

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Обессиленное животное чрезвычайники осторожно достали из ловушки. Через контакт со смолой пес нуждался в дальнейшем уходе и очищении.

После спасения четвероногого передали работникам местного приюта для животных.

Напомним, что военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа показали, как они спасли собаку и кошку. Это им удалось сделать с помощью дрона.