Издевалась над котами в детстве: звезда МастерШеф и Маша Ефросинина столкнулись с хейтом после скандального интервью

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Судья "МастерШефа" Ольга Мартыновская в интервью Маше Ефросининой рассказала о том, как издевалась над котами в детстве. Все это женщины обсуждали со смехом, что послужило поводом для хейта в соцсетях.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Во время интервью Маше Ефросининой кулинарка рассказала о своем детстве. Со смехом она вспомнила, что "бросала кошек через крышу" и "привязывала петарды к их хвостам". Это вызвало негодование украинцев. Особенно в соцсетях люди стали критиковать то, что кулинарка говорила об этом радостно, а Маша Ефросинина реагировала смехом.

Извинения после скандала

Первая отреагировала Маша Ефросинина. Она извинилась и подчеркнула, что ни она, ни Ольга Мартыновская не поддерживают жестокого обращения с животными.

"Фраза была неудачной гиперболой со стороны гости, а не реальной историей ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли героини, и не имела целью одобрения или нормализацию насилия в отношении животных. Мы убираем этот эпизод из интервью. Извиняемся над всеми, кого это могло оскорбить или огорчить", - написала ведущая.

Ольга Мартыновская тоже принесла извинения. Она заверила, что не совершала насилия в отношении животных и не поддерживает такие действия.

"Хочу искренне извиниться за те неприятные ощущения, которые пришлось испытать во время просмотра моего интервью у Маши. Извиняюсь за гиперболизацию этой истории. Точно не хотела задеть ваши чувства. Не пропагандирую и не поддерживаю издевательство или насилие над животными. Должны быть только защита и любовь. Такого больше не повторится", - говорит кулинарка.

Реакция звезд МастерШеф

Шеф-повар Владимир Ярославский подчеркнул, что давно знает Ольгу Мартыновскую, и считает ее чутким и добрым человеком. Также Эктор Хименес Браво написал о том, что может подтвердить ее заботливость и доброту.