20:57  12 июня
В Киеве из-за ДТП на улице Липковского затруднено движение транспорта
20:15  12 июня
Украинские пограничники разнесли укрытие россиян в Харьковской области
19:47  12 июня
В Ровенской области пес застрял в яме со смолой: животное спасли спасатели
UA | RU
UA | RU
13 июня 2026, 00:55

Издевалась над котами в детстве: звезда МастерШеф и Маша Ефросинина столкнулись с хейтом после скандального интервью

13 июня 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Судья "МастерШефа" Ольга Мартыновская в интервью Маше Ефросининой рассказала о том, как издевалась над котами в детстве. Все это женщины обсуждали со смехом, что послужило поводом для хейта в соцсетях.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Во время интервью Маше Ефросининой кулинарка рассказала о своем детстве. Со смехом она вспомнила, что "бросала кошек через крышу" и "привязывала петарды к их хвостам". Это вызвало негодование украинцев. Особенно в соцсетях люди стали критиковать то, что кулинарка говорила об этом радостно, а Маша Ефросинина реагировала смехом.

Извинения после скандала

Первая отреагировала Маша Ефросинина. Она извинилась и подчеркнула, что ни она, ни Ольга Мартыновская не поддерживают жестокого обращения с животными.

"Фраза была неудачной гиперболой со стороны гости, а не реальной историей ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли героини, и не имела целью одобрения или нормализацию насилия в отношении животных. Мы убираем этот эпизод из интервью. Извиняемся над всеми, кого это могло оскорбить или огорчить", - написала ведущая.

Ольга Мартыновская тоже принесла извинения. Она заверила, что не совершала насилия в отношении животных и не поддерживает такие действия.

"Хочу искренне извиниться за те неприятные ощущения, которые пришлось испытать во время просмотра моего интервью у Маши. Извиняюсь за гиперболизацию этой истории. Точно не хотела задеть ваши чувства. Не пропагандирую и не поддерживаю издевательство или насилие над животными. Должны быть только защита и любовь. Такого больше не повторится", - говорит кулинарка.

Реакция звезд МастерШеф

Шеф-повар Владимир Ярославский подчеркнул, что давно знает Ольгу Мартыновскую, и считает ее чутким и добрым человеком. Также Эктор Хименес Браво написал о том, что может подтвердить ее заботливость и доброту.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно признался, имеет ли отношения после развода
12 июня 2026, 01:35
Известный украинский актер объяснил, почему он не на фронте
12 июня 2026, 00:55
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь откровенно прокомментировал слухи об изменах в браке
12 июня 2026, 00:35
Все новости »
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Певица Камалия призналась, почему вернула дочерей из Лондона в Украину
13 июня 2026, 01:55
Экс-супруга Владимира Остапчука раскрыла сумму, полученную после повреждения дома в результате обстрела
13 июня 2026, 01:35
В Украине рухнули цены на популярную летнюю ягоду
13 июня 2026, 00:35
В Украине рухнули цены на топливо: как изменились ценники на АЗС
12 июня 2026, 23:55
Испорченные учения из-за отравления суши: на Харьковщине военный требовал компенсацию
12 июня 2026, 23:40
Житель Херсона перевозил россиян на лодке
12 июня 2026, 23:15
За сутки на Херсонщине россияне убили женщину и ранили еще шесть человек
12 июня 2026, 22:56
На Буковине мужчину во время "вечерки" ударили ножом в грудь
12 июня 2026, 22:55
На Львовщине мужчин "приглашали" за границу за 17 тысяч долларов
12 июня 2026, 22:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »