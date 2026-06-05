Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США

В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа

В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа

Фото из открытых источников

В Украине, несмотря на полномасштабную войну, которая длится уже пятый год, продолжается не только политическая, но и экономическая жизнь. И в этой жизни случаются свои локальные войны, в частности, судебные. Одна из таких войн сейчас разгорелась в столице.

Там Киевский окружной административный суд начал подготовку к рассмотрению ряда исков, поданных против Кабинета министров и даже лично министра экономики Алексея Соболева. Эти иски касаются конкурса, который касался соглашения о распределении продукции на одном из самых редких месторождений в Украине, литиевых.

С украинским правительством судится украинская компания, которая принимала участие в том конкурсе. Оппонентом отечественного бизнес-проекта является американская корпорация, придающая истории с судебной битвой международного масштаба. В чем же проблема и кто стоит за историями с литиевыми месторождениями?

Украинский литий, нужен всему миру

Для начала отметим, что литий сейчас считается одним из ключевых природных ресурсов. Некоторые даже называют его "белым золотом" и "нефтью ХХІ века". Дело в том, что литий как самый легкий металл является просто идеальным элементом для хранения энергии, в частности, электрической. Поэтому в эпоху зеленой энергетики, электромобилей и т.д. литий и производные от него литиево-ионные аккумуляторы стали одним из важнейших элементов мировой промышленности и экономики.

В Украине есть сразу четыре литиевых месторождения. Но, к сожалению, два из них недоступны для разработки. Это месторождения "Крутая Балка" в Запорожской и "Шевченковское" в Донецкой областях. Сейчас территории, на которых они расположены, находятся под контролем российских войск. Поэтому два других, на Правобережье, в Кировоградской области, приобретают еще большую важность. И каждое из них имеет свой непростой, а в некоторых моментах даже скандальный бэкграунд.

Так, Полоховское месторождение возле города Малая Виска, несмотря на то, что там частный инвестор успел пройти международную сертификацию запасов и уже готовился начать добычу лития в промышленных масштабах, до сих пор не разрабатывается. Причина здесь в решении Печерского районного суда, который в марте прошлого года наложил арест на 51 земельный участок, заблокировав все работы.

Считается, что таким образом месторождение хотят вернуть в собственность государства, чтобы затем выставить новый, международный конкурс. Сейчас же владельцем является ООО "Укрлитийдобыча", которое контролирует легендарный Сергей Табалов – представитель той самой семьи, другие представители которой в 2012 году стали первыми в истории украинской политики "тушками", избравшись в Верховную Раду от оппозиционной тогда "Батькивщины" и отказавшись входить в состав фракции этой политической силы.

Украинцы против правительства США и Трампа

История с другим месторождением, участком "Добрая" возле поселка Добровеличковка, в плане международных аспектов противоположна полоховской. Дело в том, что конкурс по разработке этого участка уже состоялся – и в январе 2026 года Кабмин, после достаточно затяжного процесса, определил его победителя.

Этим победителем стал американский консорциум Dobra Lithium Holdings JV. А оппонентом победителя есть как раз украинцы, ООО "Европейский Литий Украина". Впрочем, украинцами их можно назвать условно – если эту компанию связывали с фаворитом и бизнес-партнером тогдашнего президента Украины Игорем Кононенко, то сейчас компания принадлежит австралийцам из European Lithium. Хотя прослеживаются здесь и украинские следы, например бывшего менеджера "Петро-Консалтинг" (так раньше назывался "Европейский Литий Украина") Михаила Жернова.

Но гораздо интереснее момент, кто же находится в списке победителей конкурса, тех самых, у которых хотят отобрать месторождение. Во-первых, это американско-ирландская компания TechMet, в которой значительную долю имеет американская правительственная корпорация по финансированию международного развития. То есть фактически – федеральное правительство США. Во-вторых, это старый друг и соратник Дональда Трампа Рональд Лаудер. Вернее, его компания The Rock Holdings. Еще одним интересным совладельцем Dobra Lithium Holdings является Катарский суверенный фонд.

Ждем реакции Белого дома

Как видим, в степях под Кропивницким сошлись финансовые интересы серьезных международных структур. За которыми торчат уши не кого бы, а самого Дональда Трампа. И здесь возникает вопрос – как отреагирует на эту историю, особенно в случае победы ООО "Европейский Литий Украина" в Киевском окружном административном суде, президент США. И не повлияет ли это на его отношение к Украине, в частности, по вопросу поддержки в войне с Россией.

А реакция может быть достаточно серьезной. Ибо истцы требуют полностью отменить решение конкурса, то есть отобрать право разработки лития у нынешних бенефициаров. Об интересе самого Трампа к полезным ископаемым в Украине мы уже хорошо знаем, поэтому так или иначе хозяин Белого дома обратит внимание на эту историю.

А литий в Кропивниччине так и остается неразработанным. Что, учитывая мировой дефицит легчайшего металла и потерю двух других украинских месторождений, становится проблемой поистине мирового масштаба.