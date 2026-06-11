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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
11 июня 2026, 12:14

Ловушка "вечного нейтралитета": Европа до сих пор видит в Украине только буферную зону

11 июня 2026, 12:14
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Многие в Европе хотят оставить Украине вечную судьбу быть буферной зоной и единственная задача – сдерживать потенциальные нашествия с северо-востока. То есть, присоединение Украины к ЕС и вступление в НАТО прогнозируемо будут подвергаться еще большему противодействию
Многие в Европе хотят оставить Украине вечную судьбу быть буферной зоной и единственная задача – сдерживать потенциальные нашествия с северо-востока. То есть, присоединение Украины к ЕС и вступление в НАТО прогнозируемо будут подвергаться еще большему противодействию
Фото: pixabay
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Почему бы вражеским силам не воспользоваться ситуацией и не расшатать политикум и общественность в странах Европы?

Для этого они проводят и будут еще наращивать информационные операции, агентурные действия, прямые политические вмешательства по раздуванию этой тематики в соседних с Украиной странах ЕС и НАТО. Особенно если в двусторонних отношениях с соседями Украины есть "сложные вопросы" и трагические исторические эпизоды. А у кого из стран-соседей их не бывало?

Поэтому прогнозируемо в формуле мира для Украины снова появится с подачи российских спецслужб "постоянный нейтралитет" и ограничение суверенного права самим выбирать оптимальную модель национальной безопасности.

Этого нельзя допустить. Снова услышите слова "нейтралитет", "внеблоковость", "постоянно нейтральная страна" – знайте: работает враг!

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Украина война Европа буферная зона вступ ЕС НАТО нейтралитет
 
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