Армия нищих: почему страна экономит на своих военных

Совет 269 голосами проголосовал за законопроект, предусматривающий минимальный должностной оклад в размере 10 прожиточных минимумов (около 33 280 грн)

Совет 269 голосами проголосовал за законопроект, предусматривающий минимальный должностной оклад в размере 10 прожиточных минимумов (около 33 280 грн)

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правда, не для военнослужащих, а для полицейских и спасателей. Порадуемся за них – надеюсь, что Президент подпишет.

Ну а военнослужащие все еще остаются с теми же цифрами, как и в начале полномашстабки. Стабильность!

21 тысяча гривен – базовое, незыблемое число уже пятый год. Самый стабильный, по-видимому, финансовый показатель среди доходов.

С начала войны, с конца февраля 2022 года по май 2026 года (последние данные), рост цен составил более 65%.

Средняя зарплата у нас сейчас 30 515 грн. Это официальные помесячные данные Госкомстата. А средняя зарплата мужчин в Украине (в армии большинство составляют мужчины) – 33 798.

То есть средний военнослужащий, в целом не определяющий место своей службы, а значит и доходы, чаще всего получает в полтора раза меньше среднестатистического гражданского украинца.

Который, кстати, принадлежит сам себе, у которого 2 выходных в неделю, живет где захочет, не обязан рисковать здоровьем по приказу.

Ежемесячно, с каждым процентом инфляции сумма реального денежного довольствия военных падает.

Каждый год при принятии госбюджета большинство в Верховной Раде проектировщики параметров бюджета в Минфине и все ниши причастны, с подписанием всех законов включительно, игнорируют бедность защитников страны.

Чем дальше, тем меньше страна хочет кормить свою армию.

Потому что знает – а куда они денутся?

***

У меня есть знакомый экипаж, сбивший более 25 шахедов за несколько месяцев. Думаете, кто выплатил им премии? Думаете, большую часть времени они получают не 22 тысяч в месяц, а больше?

У меня есть знакомый, пилот перехватчиков, несколько десятков збиттів. Он едва сводит концы с концами, носит одежду с дырками.

Другой, тоже с многочисленными успешными поражениями – я ему отдавал свой сухпай, чтобы он мог сэкономить на еде.

В прошлом году я писал о знакомом офицере, который жил в машине в Житомире, чтобы экономить на жилье. Ситуация в обеспечении с тех пор стала только ужаснее.

***

Это свинство.

Это единственный порыв свинства, в котором слились власть и массы рядовых граждан.

Два миллиона ухилянтов не хотят прийти на замену менее миллиона тех, кто уже в армии, создав возможность служить поочередно несколько лет. А несколько сотен человек у власти до сих пор не нашли источников для индексации денежного довольствия бойцов Сил обороны.

Большинство – не хочет ни воевать, ни кормить армию. Деньги есть, люди есть – просто нет желания.

Причина одна – потому что знают, что армия не придет и не возьмет их за горло.