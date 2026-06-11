Армия нищих: почему страна экономит на своих военных
Правда, не для военнослужащих, а для полицейских и спасателей. Порадуемся за них – надеюсь, что Президент подпишет.
Ну а военнослужащие все еще остаются с теми же цифрами, как и в начале полномашстабки. Стабильность!
21 тысяча гривен – базовое, незыблемое число уже пятый год. Самый стабильный, по-видимому, финансовый показатель среди доходов.
С начала войны, с конца февраля 2022 года по май 2026 года (последние данные), рост цен составил более 65%.
Средняя зарплата у нас сейчас 30 515 грн. Это официальные помесячные данные Госкомстата. А средняя зарплата мужчин в Украине (в армии большинство составляют мужчины) – 33 798.
То есть средний военнослужащий, в целом не определяющий место своей службы, а значит и доходы, чаще всего получает в полтора раза меньше среднестатистического гражданского украинца.
Который, кстати, принадлежит сам себе, у которого 2 выходных в неделю, живет где захочет, не обязан рисковать здоровьем по приказу.
Ежемесячно, с каждым процентом инфляции сумма реального денежного довольствия военных падает.
Каждый год при принятии госбюджета большинство в Верховной Раде проектировщики параметров бюджета в Минфине и все ниши причастны, с подписанием всех законов включительно, игнорируют бедность защитников страны.
Чем дальше, тем меньше страна хочет кормить свою армию.
Потому что знает – а куда они денутся?
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У меня есть знакомый экипаж, сбивший более 25 шахедов за несколько месяцев. Думаете, кто выплатил им премии? Думаете, большую часть времени они получают не 22 тысяч в месяц, а больше?
У меня есть знакомый, пилот перехватчиков, несколько десятков збиттів. Он едва сводит концы с концами, носит одежду с дырками.
Другой, тоже с многочисленными успешными поражениями – я ему отдавал свой сухпай, чтобы он мог сэкономить на еде.
В прошлом году я писал о знакомом офицере, который жил в машине в Житомире, чтобы экономить на жилье. Ситуация в обеспечении с тех пор стала только ужаснее.
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Это свинство.
Это единственный порыв свинства, в котором слились власть и массы рядовых граждан.
Два миллиона ухилянтов не хотят прийти на замену менее миллиона тех, кто уже в армии, создав возможность служить поочередно несколько лет. А несколько сотен человек у власти до сих пор не нашли источников для индексации денежного довольствия бойцов Сил обороны.
Большинство – не хочет ни воевать, ни кормить армию. Деньги есть, люди есть – просто нет желания.
Причина одна – потому что знают, что армия не придет и не возьмет их за горло.