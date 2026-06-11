10:36  11 июня
В Карпатах туриста укусила змея: понадобилась помощь спасателей
08:22  11 июня
На Хмельнитчине изнасиловали 24-летнюю женщину: один из фигурантов – несовершеннолетний
08:57  11 июня
Пошел купаться и исчез: на Житомирщине водолазы достали из реки тело мужчины
UA | RU
UA | RU
Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
11 июня 2026, 08:35

Армия нищих: почему страна экономит на своих военных

11 июня 2026, 08:35
Читайте також українською мовою
Совет 269 голосами проголосовал за законопроект, предусматривающий минимальный должностной оклад в размере 10 прожиточных минимумов (около 33 280 грн)
Совет 269 голосами проголосовал за законопроект, предусматривающий минимальный должностной оклад в размере 10 прожиточных минимумов (около 33 280 грн)
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правда, не для военнослужащих, а для полицейских и спасателей. Порадуемся за них – надеюсь, что Президент подпишет.

Ну а военнослужащие все еще остаются с теми же цифрами, как и в начале полномашстабки. Стабильность!

21 тысяча гривен – базовое, незыблемое число уже пятый год. Самый стабильный, по-видимому, финансовый показатель среди доходов.

С начала войны, с конца февраля 2022 года по май 2026 года (последние данные), рост цен составил более 65%.

Средняя зарплата у нас сейчас 30 515 грн. Это официальные помесячные данные Госкомстата. А средняя зарплата мужчин в Украине (в армии большинство составляют мужчины) – 33 798.

То есть средний военнослужащий, в целом не определяющий место своей службы, а значит и доходы, чаще всего получает в полтора раза меньше среднестатистического гражданского украинца.

Который, кстати, принадлежит сам себе, у которого 2 выходных в неделю, живет где захочет, не обязан рисковать здоровьем по приказу.

Ежемесячно, с каждым процентом инфляции сумма реального денежного довольствия военных падает.

Каждый год при принятии госбюджета большинство в Верховной Раде проектировщики параметров бюджета в Минфине и все ниши причастны, с подписанием всех законов включительно, игнорируют бедность защитников страны.

Чем дальше, тем меньше страна хочет кормить свою армию.
Потому что знает – а куда они денутся?

***

У меня есть знакомый экипаж, сбивший более 25 шахедов за несколько месяцев. Думаете, кто выплатил им премии? Думаете, большую часть времени они получают не 22 тысяч в месяц, а больше?

У меня есть знакомый, пилот перехватчиков, несколько десятков збиттів. Он едва сводит концы с концами, носит одежду с дырками.

Другой, тоже с многочисленными успешными поражениями – я ему отдавал свой сухпай, чтобы он мог сэкономить на еде.

В прошлом году я писал о знакомом офицере, который жил в машине в Житомире, чтобы экономить на жилье. Ситуация в обеспечении с тех пор стала только ужаснее.

***

Это свинство.

Это единственный порыв свинства, в котором слились власть и массы рядовых граждан.

Два миллиона ухилянтов не хотят прийти на замену менее миллиона тех, кто уже в армии, создав возможность служить поочередно несколько лет. А несколько сотен человек у власти до сих пор не нашли источников для индексации денежного довольствия бойцов Сил обороны.

Большинство – не хочет ни воевать, ни кормить армию. Деньги есть, люди есть – просто нет желания.

Причина одна – потому что знают, что армия не придет и не возьмет их за горло.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война военные ВР полиция спасатели зарплата армия обеспечение
 
Подписывайтесь на RegioNews
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Пограничники со стрельбой и собаками задержали троих беглецов на границе со Словакией
11 июня 2026, 11:26
12 кг взрывчатки и план терактов в центре Харькова: СБУ сорвала план ФСБ
11 июня 2026, 11:21
Смертельное ДТП на Печерске: в Киеве задержали водителя, из-за которого неуправляемый автомобиль вылетел на человека
11 июня 2026, 10:57
В РФ более 900 детей с оккупированных территорий прошли военную подготовку
11 июня 2026, 10:49
В Карпатах туриста укусила змея: понадобилась помощь спасателей
11 июня 2026, 10:36
Россияне снова ударили по Конотопу: есть погибшая, четверо пострадавших
11 июня 2026, 10:20
РФ атаковала Полтавский район: разрушен объект АПК
11 июня 2026, 10:18
Россияне ударили авиабомбой по Запорожскому району: разрушен дом
11 июня 2026, 09:59
РФ готовит новый массированный удар: в Воздушных силах объяснили ситуацию
11 июня 2026, 09:53
Российский дрон ударил по дому на Сумщине: погибла женщина, двое ее внуков – в больнице
11 июня 2026, 09:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »