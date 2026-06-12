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12 июня 2026, 23:15

Житель Херсона перевозил россиян на лодке

12 июня 2026, 23:15
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Фото из открытых источников
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Херсонский городской суд признал мужчину виновным в пособничестве вооруженным формированием государства-агрессора. Он якобы перевозил российских военных на собственной моторной лодке по реке Днепр, а также в Олешки и Голую Пристань.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным суда, мужчина на собственной моторной лодке по реке Днепр, а также в Олешки и Голую Пристань перевозил российских военных. Также в сентябре 2022 года он пришел к причалу в сопровождении окупантов и провел там незаконную проверку водного транспорта и документов владельцев, требуя привести их в соответствие с законами РФ. В частности, угрожал людям применением оружия и конфискацией плавсредств.

На суде мужчина не признал вину. По его словам, во время оккупации он перевозил на лодке лицо местных жителей и зарабатывал на жизнь. Однако суд проанализировал доказательства и признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали агента российских спецслужб. Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.

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