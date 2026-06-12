В Киеве из-за ДТП на улице Липковского затруднено движение транспорта

Фото: Полиция Киева

В Киеве вечером 12 июня усложнилось движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Василия Липковского

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Из-за ДТП движение транспорта затруднено в направлении улицы Кавказской.

Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не уточняются.

Напомним, что в Соломенском районе Киева 12 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.