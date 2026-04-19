В Киеве проверяют действия полиции во время теракта 18 апреля

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля возбуждено уголовное производство

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews .

Правовая квалификация – ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Следствие проверяет действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности, эпизоды, связанные с возможным оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего.

Группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киев. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

В прокуратуре отмечают, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно, а все обстоятельства происшествия получат надлежащую правовую оценку. В случае доказательства вины причастные лица понесут предусмотренную законом ответственность.

Напомним, в сети появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли, еще более десятка ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.