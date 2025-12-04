16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 13:55

Забирали последние деньги: в Киеве аферисты обманули пенсионеров почти на полтора миллиона

04 декабря 2025, 13:55
Фото: Нацполиция
В Киеве разоблачили аферистов, обманывавших пенсионеров. Они выманивали деньги под видом ремонта компьютерной техники

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленники расклеивали объявления в подъездах домов о предоставлении услуг по ремонту ноутбуков, компьютеров и мобильных телефонов. Заказы они принимали исключительно от пенсионеров.

Когда ремонт заканчивался, аферисты пользовались тем, что пенсионеры не разбираются в том, сколько действительно стоят услуги. Мошенники обязывали их платить по завышенным ценам или самостоятельно заходили в личный счет потерпевшего через интернет-банкинг и перечисляли средства.

"В некоторых случаях пенсионеры отдавали фактически последние деньги, которые хранили дома, рассчитываясь за "ремонт" техники. Установлено, что жертвами мошеннической схемы стали четверо киевлян в возрасте от 67 до 83 лет, а нанесенный им ущерб составляет около 1,5 млн грн", - сообщили в полиции

Напомним, ранее жительница Ровенщины стала жертвой мошенничества. Ей позвонил по телефону неизвестный и сказал, что на ее имя якобы открыт кредит. Она пересказала аферисту более 70 тысяч гривен.

