Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленники расклеивали объявления в подъездах домов о предоставлении услуг по ремонту ноутбуков, компьютеров и мобильных телефонов. Заказы они принимали исключительно от пенсионеров.

Когда ремонт заканчивался, аферисты пользовались тем, что пенсионеры не разбираются в том, сколько действительно стоят услуги. Мошенники обязывали их платить по завышенным ценам или самостоятельно заходили в личный счет потерпевшего через интернет-банкинг и перечисляли средства.

"В некоторых случаях пенсионеры отдавали фактически последние деньги, которые хранили дома, рассчитываясь за "ремонт" техники. Установлено, что жертвами мошеннической схемы стали четверо киевлян в возрасте от 67 до 83 лет, а нанесенный им ущерб составляет около 1,5 млн грн", - сообщили в полиции

Напомним, ранее жительница Ровенщины стала жертвой мошенничества. Ей позвонил по телефону неизвестный и сказал, что на ее имя якобы открыт кредит. Она пересказала аферисту более 70 тысяч гривен.