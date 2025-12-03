14:56  03 декабря
03 декабря 2025, 17:15

Звонок "от банка" и детские игрушки: на Буковине аферисты украли деньги с карточек доверчивых людей

03 декабря 2025, 17:15
Фото: Нацполиция
На Буковине только за сутки произошло три случая мошенничества. В целом аферисты украли у людей более 71 тысячи гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился 65-летний житель Черновцов. Ему позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он под предлогом разблокировки карты узнал персональные данные пенсионера. После этого со счета потерпевшего исчезли более 24 тысяч гривен.

Также жертвой мошенников стала 27-летняя жительница села Верхние Петровцы. Она желала приобрести детский квадроцикл в вебе. Женщина перечислила аферистам около 17 тысяч гривен предоплаты, но так и не получила товар.

Также пострадал от мошенников 39-летний житель села Шипинцы. Мужчина обнаружил в интернете объявление об оформлении денежной помощи. Он перешел по фишинговой ссылке и ввел конфиденциальную банковскую информацию. Впоследствии аферисты сняли с его карты более 30 тысяч гривен.

"По указанным фактам сотрудники полиции Черновицкой области возбудили уголовные производства, предусмотренные ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

