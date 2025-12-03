Обещали помочь с кредитом: в Ровенской области женщина отдала аферистам тысячи гривен

Фото: Нацполиция

33-летняя жительница Ровенщины стала жертвой мошенников. Все началось с телефонного разговора с незнакомцем

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Неизвестный мужчина позвонил по телефону женщине и сообщил, что он якобы представитель банка, а на ее имя открыт кредит. Он предложил ей помочь выплатить долг, и она согласилась.

Впоследствии мошенник писал женщине в социальной сети, что якобы необходимо предоставить все конфиденциальные данные карты, а именно номер счета, CVV код и удалить приложение банка. Когда она это сделала, то увидела сообщение о снятии денег.

В общей сложности мошенники украли у нее 72 355 гривен. Правоохранители начали расследование.

"Полиция Ровенщины в очередной раз подчеркивает: представители банка не звонят по телефону гражданам, чтобы помочь выплатить ваш кредит. Тем более — не просят предоставить им конфиденциальную информацию", - предупредили в полиции.

