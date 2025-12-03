14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 17:55

Обещали помочь с кредитом: в Ровенской области женщина отдала аферистам тысячи гривен

03 декабря 2025, 17:55
Читайте також
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

33-летняя жительница Ровенщины стала жертвой мошенников. Все началось с телефонного разговора с незнакомцем

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Неизвестный мужчина позвонил по телефону женщине и сообщил, что он якобы представитель банка, а на ее имя открыт кредит. Он предложил ей помочь выплатить долг, и она согласилась.

Впоследствии мошенник писал женщине в социальной сети, что якобы необходимо предоставить все конфиденциальные данные карты, а именно номер счета, CVV код и удалить приложение банка. Когда она это сделала, то увидела сообщение о снятии денег.

В общей сложности мошенники украли у нее 72 355 гривен. Правоохранители начали расследование.

"Полиция Ровенщины в очередной раз подчеркивает: представители банка не звонят по телефону гражданам, чтобы помочь выплатить ваш кредит. Тем более — не просят предоставить им конфиденциальную информацию", - предупредили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

аферист Ровенская область
