12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
04 грудня 2025, 13:55

Забирали останні гроші: в Києві аферисти обманули пенсіонерів на майже півтора мільйони

04 грудня 2025, 13:55
Фото: Нацполіція
У Києві викрили аферистів, які обманювали пенсіонерів. Вони виманювали гроші під виглядом ремонту комп'ютерної техніки

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисники розклеювали оголошення у під’їздах будинків про надання послуг з ремонту ноутбуків, комп’ютерів та мобільних телефонів. Замовлення вони приймали виключно від пенсіонерів.

Коли ремонт закінчувався, аферисти користувались тим, що пенсіонери не розбираються в тому, скільки насправді коштують послуги. Шахраї зобов’язували їх платили по завищеним цінам або самостійно заходили в особистий рахунок потерпілого через інтернет-банкінг та перераховували кошти.

"У деяких випадках пенсіонери віддавали фактично останні гроші, які зберігали вдома, розраховуючись за "ремонт" техніки. Встановлено, що жертвами шахрайської схеми стали четверо киян віком від 67 до 83 років, а завдані їм збитки сягають близько 1,5 млн грн", - повідомили в поліції

Нагадаємо, раніше жителька Рівненщини стала жертвою шахрайства. Їй зателефонував невідомий та сказав, що на її ім'я нібито відкритий кредит. Вона переказала аферисту понад 70 тисяч гривень.

"Подзвонили з банку" і вкрали гроші: на Буковині шахраї пограбували рахунки людей
04 грудня 2025, 12:20
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
04 грудня 2025, 09:30
Дзвінок "від банку" і дитячі іграшки: на Буковині аферисти вкрали гроші з карток довірливих людей
03 грудня 2025, 17:15
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
