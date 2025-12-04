Фото: Нацполіція

У Києві викрили аферистів, які обманювали пенсіонерів. Вони виманювали гроші під виглядом ремонту комп'ютерної техніки

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисники розклеювали оголошення у під’їздах будинків про надання послуг з ремонту ноутбуків, комп’ютерів та мобільних телефонів. Замовлення вони приймали виключно від пенсіонерів.

Коли ремонт закінчувався, аферисти користувались тим, що пенсіонери не розбираються в тому, скільки насправді коштують послуги. Шахраї зобов’язували їх платили по завищеним цінам або самостійно заходили в особистий рахунок потерпілого через інтернет-банкінг та перераховували кошти.

"У деяких випадках пенсіонери віддавали фактично останні гроші, які зберігали вдома, розраховуючись за "ремонт" техніки. Встановлено, що жертвами шахрайської схеми стали четверо киян віком від 67 до 83 років, а завдані їм збитки сягають близько 1,5 млн грн", - повідомили в поліції

Нагадаємо, раніше жителька Рівненщини стала жертвою шахрайства. Їй зателефонував невідомий та сказав, що на її ім'я нібито відкритий кредит. Вона переказала аферисту понад 70 тисяч гривень.