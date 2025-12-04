В Киеве задержали "целительницу", которая обворовывала людей на улицах

Иллюстративное фото

48-летнюю жительницу Киева неоднократно судили за эпизоды ограбления. Теперь ее задержали за то, что она грабила киевлян под видом "целительницы"

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

На одной из улиц столицы "целительница" подошла к женщине и попросила 100 гривен. Когда женщина открывала кошелек, злоумышленница выхватила оттуда 6 000 гривен и, отвлекая, пыталась уговорить женщину совершить для нее якобы "обряд исцеления".

Во второй раз злоумышленница убеждала прохожего, что в его семье есть серьезные проблемы, а в частности, что его родственники болеют. Она выманила у мужчины 4 тысячи гривен. Когда он понял, что его обманули, она отказалась возвращать деньги и скрылась.

"Следователи, при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж и покушение на грабеж, совершенные в период военного положения. В настоящее время досудебное расследование. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

