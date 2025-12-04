12:40  04 декабря
04 декабря 2025, 12:20

"Позвонили из банка" и украли деньги: на Буковине мошенники ограбили счета людей

04 декабря 2025, 12:20
Иллюстративное фото
Правоохранители призывают людей не доверять свои данные незнакомцам. На Буковине только за сутки еще два человека стали жертвами аферистов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, представившийся работником банка. Он убедил ее, что нужно дополнительно что-то сделать для "сохранения средств". Доверившись псевдобанкиру, местная жительница самостоятельно перевела более 17 тысяч гривен на счет, который он назвал.

Также пострадала от аферистов 33-летняя жительница Мамаевки. Ей поступило сообщение о якобы необходимости авторизации в онлайн-банкинге с фишинговой ссылкой. Перейдя по неизвестному адресу и введя персональные данные, женщина потеряла со своей банковской карты более 18 тысяч гривен.

"По указанным фактам мошенничеств сотрудники полиции приступили к досудебным расследованиям, предусмотренным статьей 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

