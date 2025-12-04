"Позвонили из банка" и украли деньги: на Буковине мошенники ограбили счета людей
Правоохранители призывают людей не доверять свои данные незнакомцам. На Буковине только за сутки еще два человека стали жертвами аферистов
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, представившийся работником банка. Он убедил ее, что нужно дополнительно что-то сделать для "сохранения средств". Доверившись псевдобанкиру, местная жительница самостоятельно перевела более 17 тысяч гривен на счет, который он назвал.
Также пострадала от аферистов 33-летняя жительница Мамаевки. Ей поступило сообщение о якобы необходимости авторизации в онлайн-банкинге с фишинговой ссылкой. Перейдя по неизвестному адресу и введя персональные данные, женщина потеряла со своей банковской карты более 18 тысяч гривен.
"По указанным фактам мошенничеств сотрудники полиции приступили к досудебным расследованиям, предусмотренным статьей 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.