На Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме: детали трагедии
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов

иллюстративное фото: из открытых источников
В Бучанском районе женщина нанесла ножевое ранение своему мужу, от которого он погиб. За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Киевской области.

О произошедшем в городе Ирпень в полицию сообщили работники медицинского учреждения.

Правоохранители установили, что между супругами возникла внезапная ссора из-за политических взглядов, во время которой женщина нанесла своему мужу один удар в правый участок грудной клетки. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В суде подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, в Киевской области подросток напал на прохожего и ударил ножом. Инцидент произошел в Вышгороде.

Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
