В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов

иллюстративное фото: из открытых источников

В Бучанском районе женщина нанесла ножевое ранение своему мужу, от которого он погиб. За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Киевской области.

О произошедшем в городе Ирпень в полицию сообщили работники медицинского учреждения.

Правоохранители установили, что между супругами возникла внезапная ссора из-за политических взглядов, во время которой женщина нанесла своему мужу один удар в правый участок грудной клетки. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В суде подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, в Киевской области подросток напал на прохожего и ударил ножом. Инцидент произошел в Вышгороде.