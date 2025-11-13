Фото: полиция

Правоохранители задержали 18-летнего юношу, который по заданию вражеских спецслужб поджег три автомобиля вблизи АЗС в Оболонском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парень нашел в интернете объявление о "работе", которая заключалась в поджогах автомобилей на территории Киева за деньги, и связался с анонимным "работодателем". В дальнейшем он получил четкие инструкции от "куратора" по объектам, которые нужно поджечь – а именно авто, принадлежащие военным.

Действуя по вражеским указаниям, юноша прибыл в гаражный кооператив, расположенный вблизи АЗС в Оболонском районе. Машины военных он не нашел, поэтому облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованные гражданские иномарки и поджег их. Два автомобиля были полностью уничтожены (Mercedes-Benz и BMW) и один поврежден частично (Hyundai).

Правоохранители установили причастного к поджогу 18-летнего жителя Киевщины и задержали его.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение чужого имущества путем поджога). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области осудили мужчину и женщину, которые поджигали авто по заказу россиян. Злоумышленников приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.