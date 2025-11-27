08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
08:38  27 ноября
Женщина в Кривом Роге выманила 85 тыс. грн, выдавая себя за полицейскую
08:22  27 ноября
$20 тыс. за "решение вопроса": депутата в Житомирской области разоблачили на схеме
27 ноября 2025, 08:38

Женщина в Кривом Роге выманила 85 тыс. грн, выдавая себя за полицейскую

Фото: Национальная полиция
Криворожские правоохранители совместно с киберполицией задокументировали противоправную деятельность женщины, которая звонила по телефону гражданам и выдавала себя за работника полиции

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленница вводила потерпевших в заблуждение, сообщая о якобы совершенных их родственниками правонарушениях и предлагая "решить вопрос" за денежное вознаграждение.

Таким образом, мошенница завладела средствами на сумму более 85 тысяч гривен.

Предварительно установлено, что женщина уже имела судимость за аналогичные преступления.

Следователи сообщили подозреваемой о совершении уголовного правонарушения. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Полиция также проверяет возможную причастность подозреваемой к другим подобным эпизодам.

Напомним, в Киеве к 10 годам заключения приговорен псевдоправоохранитель, который похитил врача-кардиолога и под угрозой убийства требовал у него $2 млн. Событие произошло в марте 2024 года в Соломенском районе.

