11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 11:40

Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали

27 ноября 2025, 11:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В столице судили мужчину, который поджигал военные автомобили. Стало известно, какой приговор он получил  

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По материалам дела, летом 2024 года мужчина получил в мессенджере от пользователя с ником "Vampirchik" предложение заработка: поджигать машины Вооруженных сил Украины. За выполнение задания обещали 1000 долларов.

Ранее судимый мужчина в течение августа-октября прошлого года поджег шесть автомобилей. Кроме того, осенью прошлого года он с сообщником поджег тамбурную дверь в многоэтажке. Для поджога он воспользовался разжигателем для угля, который украл из супермаркета.

На суде мужчина не отрицал свою вину. С учетом предыдущих приговоров ему назначено наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог суд Киев
В Ровенской области горело военное авто: спецназовцы задерживали злоумышленника
25 ноября 2025, 10:30
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Харькове делец разработал схему побега из Украины за 14 тысяч долларов
27 ноября 2025, 12:55
Государство поможет родителям оплачивать садик для ребенка
27 ноября 2025, 12:44
В Харькове трамвай столкнулся с авто: в сети публикуют видео
27 ноября 2025, 12:35
Смертельное ДТП: на Житомирщине под колесами авто погибла неизвестная женщина
27 ноября 2025, 12:24
Пустые обещания оккупантов: что на захваченных территориях Запорожья говорят о программе аварийного жилья, которой на самом деле не существует
27 ноября 2025, 12:15
Из-за ударов по энергообъектам в трех областях ввели аварийные отключения
27 ноября 2025, 12:03
Авария на шахте в Кировоградской области: нашли тело второго погибшего горняка
27 ноября 2025, 12:01
Обещали заработок на криптовалюте: на Буковине мошенники "заработали" на доверии людей
27 ноября 2025, 11:55
Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
27 ноября 2025, 11:48
Стрельба на Запорожье: правоохранителя, ранившего военных, взяли под стражу
27 ноября 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »