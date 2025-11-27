Иллюстративное фото

В столице судили мужчину, который поджигал военные автомобили. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По материалам дела, летом 2024 года мужчина получил в мессенджере от пользователя с ником "Vampirchik" предложение заработка: поджигать машины Вооруженных сил Украины. За выполнение задания обещали 1000 долларов.

Ранее судимый мужчина в течение августа-октября прошлого года поджег шесть автомобилей. Кроме того, осенью прошлого года он с сообщником поджег тамбурную дверь в многоэтажке. Для поджога он воспользовался разжигателем для угля, который украл из супермаркета.

На суде мужчина не отрицал свою вину. С учетом предыдущих приговоров ему назначено наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы.

