11:40  27 листопада
27 листопада 2025, 12:57

Киянин підпалив поштове відділення за "завданням" шахраїв – його затримали

27 листопада 2025, 12:57
Фото: Національна поліція
Правоохоронці затримали 21-річного мешканця Києва, який підпалив поштове відділення на Лук'янівці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За словами, начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, слідчі детально оглянули місце події, опрацювали записи камер відеоспостереження та за допомогою кримінального аналізу встановили особу правопорушника.

За даними поліції, напередодні молодик познайомився з дівчиною в месенджері. Після цього йому зателефонували невідомі, які представилися працівниками силової структури, і переконали, що його знайома нібито співпрацює з ворогом. Чоловіка змусили підпалити одне з відділень пошти.

Після цього зловмисник придбав легкозаймисту рідину та сірники, облив стіни будівлі горючою сумішшю та підпалив її, після чого втік.

Правопорушника затримали та повідомили про підозру.

Поліція наголошує, що ворог продовжує чинити тиск в інформаційному просторі та підбурювати громадян до злочинів. Правоохоронці закликають бути пильними та не виконувати незаконні вказівки, а про підозрілі події повідомляти на спецлінію 102.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські затримали 18-річного юнака за підпал автівок на замовлення росіян. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

підпал Київ поліція шахраї псевдоправоохоронці співпраця з ворогом Лук'янівка хлопець палій
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
