Киянин підпалив поштове відділення за "завданням" шахраїв – його затримали

Фото: Національна поліція

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За словами, начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, слідчі детально оглянули місце події, опрацювали записи камер відеоспостереження та за допомогою кримінального аналізу встановили особу правопорушника.

За даними поліції, напередодні молодик познайомився з дівчиною в месенджері. Після цього йому зателефонували невідомі, які представилися працівниками силової структури, і переконали, що його знайома нібито співпрацює з ворогом. Чоловіка змусили підпалити одне з відділень пошти.

Після цього зловмисник придбав легкозаймисту рідину та сірники, облив стіни будівлі горючою сумішшю та підпалив її, після чого втік.

Правопорушника затримали та повідомили про підозру.

Поліція наголошує, що ворог продовжує чинити тиск в інформаційному просторі та підбурювати громадян до злочинів. Правоохоронці закликають бути пильними та не виконувати незаконні вказівки, а про підозрілі події повідомляти на спецлінію 102.

