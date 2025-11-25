17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 12:15

Нічна атака РФ на Київ: рятувальники розбирають завали в Дніпровському та Деснянському районах

25 листопада 2025, 12:15
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
Після нічного обстрілу Києва російськими військами рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів у двох районах столиці – Деснянському та Дніпровському

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На місцях працюють 95 рятувальників та 26 одиниць техніки, включно з важкою інженерною технікою.

У Дніпровському районі, де пошкоджена багатоповерхівка, працюють психологи ДСНС, допомогу отримали понад 140 людей.

Наразі є інформація про людину, яка може залишатися під завалами.

"Сьогодні під масовану атаку потрапили також Голосіївський, Печерський, Дарницький та Святошинський райони столиці. Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги, знайти кожну людину під завалами та підтримати постраждалих", – зазначив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як відомо, цієї ночі росія також атакувала Київщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Одещину та Чернігівщину. Удари були спрямовані по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 486 засобів повітряного нападу.

Внаслідок масованого російського удару по столиці загинули шестеро людей, серед 14 постраждалих – одна дитина.

Київ атака війна російська армія ДСНС розбір завалів рятувальники
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
