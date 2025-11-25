Нічна атака РФ на Київ: рятувальники розбирають завали в Дніпровському та Деснянському районах

Фото: ДСНС Києва

Після нічного обстрілу Києва російськими військами рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів у двох районах столиці – Деснянському та Дніпровському

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На місцях працюють 95 рятувальників та 26 одиниць техніки, включно з важкою інженерною технікою.

У Дніпровському районі, де пошкоджена багатоповерхівка, працюють психологи ДСНС, допомогу отримали понад 140 людей.

Наразі є інформація про людину, яка може залишатися під завалами.

"Сьогодні під масовану атаку потрапили також Голосіївський, Печерський, Дарницький та Святошинський райони столиці. Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги, знайти кожну людину під завалами та підтримати постраждалих", – зазначив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як відомо, цієї ночі росія також атакувала Київщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Одещину та Чернігівщину. Удари були спрямовані по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 486 засобів повітряного нападу.

Внаслідок масованого російського удару по столиці загинули шестеро людей, серед 14 постраждалих – одна дитина.