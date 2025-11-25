Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала людей в часть укрытия.

На место прибыли патрульные полицейские. Они установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован.

Продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.

Напомним, в Киеве шесть человек погибли в результате вражеских атак ночью и утром 25 ноября. Есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры.