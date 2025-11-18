У Києві затримали чоловіка, який за $25 тис. "працевлаштовував" до спецслужби

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Столичні правоохоронці викрили 41-річного киянина, який за 25 тисяч доларів нібито "допомагав" пройти конкурс та працевлаштуватися до підрозділів одного з правоохоронних органів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік запевняв клієнтів, що має зв'язки з керівництвом спецслужби, і без його "допомоги" самостійно пройти відбір неможливо.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання коштів від одного з "кандидатів".

Затриманому оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення. Слідство задокументувало щонайменше три епізоди одержання неправомірної вигоди, суми якої склали 2, 5 та 12,5 тис. гривень. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.