В Киеве получил приговор предприниматель, который вместе с военным сделал "бизнес на уклонистах"

Иллюстративное фото

Голосеевский районный суд города Киева утвердил соглашение о признании виновности по делу о злоупотреблении влиянием. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2024 года военнообязанный обратился к знакомому офицеру Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за консультацией по поводу новых правил военного учета. Однако военный предложил уклониться от призыва, а также рассказал, что у него есть знакомый руководитель предприятия, который сможет его формально трудоустроить для бронирования.

Впоследствии была встреча уже втроем: военнообязанных, предприниматель и военный. Предложили три разных "пакета услуг". Первый – за 25 тысяч долларов США исключение из военного учета по состоянию здоровья. Второй вариант – за 12 тысяч долларов формальное трудоустройство на конкретное предприятие и бронирование от военной службы на время.

"Клиент" выбрал первый вариант и отдал 7 тысяч долларов предоплаты. Реализация затянулась якобы из-за реорганизации военно-врачебных комиссий. В декабре того же года клиент получил фиктивную справку о прохождении лечения.

В марте предпринимателя разоблачили, когда он пытался получить следующие 10 тысяч долларов оплаты. Известно, что в марте военный получил от мужчины 19 500 гривен. Он также просил еще 5 тысяч долларов за изготовление военного учетного документа и не вручение повестки.

Предприниматель заключил соглашение о признании виновности. Он получил наказание в виде штрафа в размере 328 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.