В Херсоне задержан правоохранитель, который за деньги помогал получать водительские удостоверения

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что правоохранитель брал средства от знакомых, обещая им успешную сдачу теоретического и практического экзаменов без фактической проверки знаний и навыков. В дальнейшем он также гарантировал беспрепятственное получение водительских прав.

"Мужчина действовал как посредник в коррупционной схеме, передавая часть полученных взяток организаторам, которые уже являются фигурантами отдельного расследования ГБР", – говорится в сообщении.

Следствие задокументировало по меньшей мере три эпизода извлечения неправомерной выгоды, суммы которой составили 2, 5 и 12,5 тыс. гривен.

Правоохранителю доложено о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в октябре в Херсоне задержали на взятках троих работников ТЦК. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.