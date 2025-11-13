В Херсоне задержан правоохранитель, который за деньги помогал получать водительские удостоверения
Сотрудник правоохранительных органов, пользуясь служебными связями, выступал посредником в схеме незаконного получения водительских удостоверений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Установлено, что правоохранитель брал средства от знакомых, обещая им успешную сдачу теоретического и практического экзаменов без фактической проверки знаний и навыков. В дальнейшем он также гарантировал беспрепятственное получение водительских прав.
"Мужчина действовал как посредник в коррупционной схеме, передавая часть полученных взяток организаторам, которые уже являются фигурантами отдельного расследования ГБР", – говорится в сообщении.
Следствие задокументировало по меньшей мере три эпизода извлечения неправомерной выгоды, суммы которой составили 2, 5 и 12,5 тыс. гривен.
Правоохранителю доложено о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщалось, в октябре в Херсоне задержали на взятках троих работников ТЦК. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.