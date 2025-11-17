Фото: pixabay

Суд отправил за решетку 24-летнего жителя Киева за совершение развратных действий в отношении ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обидчик проживал вместе с сестрой и ее дочерью в одной квартире. Злоумышленник имел доверительные отношения с ребенком, играл с девочкой и часто оставался с ней вдвоем.

Днем, пока ребенок был один в комнате, парень лег к ней рядом в постель и совершил развратные действия. Лишь позже 8-летняя девочка решилась рассказать близким о том, что произошло.

Проведенное досудебное расследование подтвердило факт совершения в отношении ребенка действий сексуального характера.

Злоумышленника приговорили к 5 годам лишения свободы.

