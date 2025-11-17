В Киеве горит квартира: что известно - видео

На Троещине в Киеве, на проспекте Червоной Калины, произошел пожар в одной из квартир

Об этом сообщают очевидцы, передает RegioNews.

По сообщениям местных жителей, пламя охватило одну из жилых единиц на верхнем этаже многоэтажки. Дым виднеется из окон, и на место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели.

Очевидцы утверждают, что пожар разгорелся достаточно быстро. Пожарные сражаются с огнем, но огонь еще не удалось полностью ликвидировать. Спасатели проводят эвакуацию людей из дома во избежание жертв и пострадавших.

На месте работает несколько подразделений ГСЧС, правоохранители и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания выясняются.

Напомним, 12 ноября в пригороде Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме.