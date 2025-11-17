У Києві горить квартира: що відомо - відео

На Троєщині в Києві, на проспекті Червоної Калини, сталася пожежа в одній з квартир

Про це повідомляють очевидці, передає RegioNews.

За повідомленнями місцевих мешканців, полум'я охопило одну з житлових одиниць на верхньому поверсі багатоповерхівки. Дим видніється з вікон, і на місце події оперативно прибули пожежні та рятувальники.

Очевидці стверджують, що пожежа розгорілася досить швидко. Пожежні борються з вогнем, але вогонь ще не вдалося повністю ліквідувати. Рятувальники проводять евакуацію людей з будинку, щоб уникнути жертв і постраждалих.

На місці працює кілька підрозділів ДСНС, правоохоронці та швидка допомога. Інформації про постраждалих поки немає. Причини загоряння з'ясовуються.

