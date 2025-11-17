В порту Измаил после атаки загорелось оборудование на турецком судне

Иллюстративное фото: Одесская ОВА

После ночной атаки на порт Измаил произошло возгорание оборудования для перекачки газа на борту гражданского судна под флагом Турции

Об этом сообщило ГП "Администрация морских портов Украины", передает RegioNews.

На месте происшествия был создан оперативный штаб под руководством начальника Измаильской районной администрации.

К работе привлечены подразделения ГСЧС, в том числе команды с роботизированными комплексами, а также вспомогательные службы.

По информации местных властей, оснований для эвакуации населения пока нет.

Напомним, ночью 17 ноября российская армия снова массированно атаковала Одесщину ударными беспилотниками. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов.