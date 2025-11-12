14:24  12 ноября
12 ноября 2025, 21:48

В пригороде Киева пожар в многоэтажке: в квартире произошел взрыв

12 ноября 2025, 21:48
В пригороде Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительной информации, возгорание возникло на верхних этажах дома – на 23 и 24 этажах. Причины пожара устанавливаются

Об этом сообщает журналист RegioNews.

Пожар произошел в ЖК "Вудлайн" с. Новоселки в 2 км от Киева.

Очевидцы сообщают о сильном дыме в подъезде и запахе горелого. Некоторые жители ощущали задымление в квартирах и были вынуждены оставаться на балконах до прибытия спасателей. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и медики.

Жителей дома эвакуируют, жителям советуют покидать подъезд и не пользоваться лифтами. Также спасатели призвали убрать автомобили из-под дома для обеспечения подъезда техники.

Местные жители сообщали о задымлении коридоров, падении обломков с верхних этажей и необходимости помощи пожилым людям и животным, оставшимся в квартирах. Пожарные поднялись на верхние этажи и начали тушение.

По состоянию на вечер 12 ноября информации о погибших не поступало.

Напомним, ночью 1 ноября в селе Житомирской области во время пожара погибли две женщины. Предварительно пожар возник из-за нарушения правил монтажа дымохода.

