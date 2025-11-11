Требовали $50 тыс. несуществующего долга: в Киеве задержали четырех злоумышленников

Фото: Национальная полиция

В Киеве полиция задержала четырех местных жителей в возрасте от 19 до 41 года, угрожая пистолетом требовали у 24-летнего мужчины $50 000, якобы за долг, которого на самом деле не существовало

Об этом сообщили столичные правоохранители, передает RegioNews.

По данным следствия, потерпевший занимается продвижением страниц в социальных сетях. Накануне с ним связался неизвестный и пригласил на встречу якобы для обсуждения заказа услуг.

Во время разговора к автомобилю потерпевшего подсели двое других злоумышленников, надели ему наручники и потребовали деньги. Не получив желаемого, они скрылись.

Оперативники установили, что преступление было заранее спланировано: один из фигурантов нашел потерпевшего в социальных сетях, другой под видом заказчика договорился о встрече, а двое других непосредственно применили угрозы и физическое влияние.

Следователи Оболонской окружной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины – вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении банды на Львовщине, требовавшей деньги у сирот-переселенцев. Суд Стрыйского района вынес приговор: организатора приговорили к 7,5 годам, а двух участников – к 7 годам лишения свободы.