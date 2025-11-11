08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
07:40  11 ноября
На Полтавщине в водоеме обнаружили тело женщины
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 10:59

Требовали $50 тыс. несуществующего долга: в Киеве задержали четырех злоумышленников

11 ноября 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве полиция задержала четырех местных жителей в возрасте от 19 до 41 года, угрожая пистолетом требовали у 24-летнего мужчины $50 000, якобы за долг, которого на самом деле не существовало

Об этом сообщили столичные правоохранители, передает RegioNews.

По данным следствия, потерпевший занимается продвижением страниц в социальных сетях. Накануне с ним связался неизвестный и пригласил на встречу якобы для обсуждения заказа услуг.

Во время разговора к автомобилю потерпевшего подсели двое других злоумышленников, надели ему наручники и потребовали деньги. Не получив желаемого, они скрылись.

Оперативники установили, что преступление было заранее спланировано: один из фигурантов нашел потерпевшего в социальных сетях, другой под видом заказчика договорился о встрече, а двое других непосредственно применили угрозы и физическое влияние.

Следователи Оболонской окружной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины – вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении банды на Львовщине, требовавшей деньги у сирот-переселенцев. Суд Стрыйского района вынес приговор: организатора приговорили к 7,5 годам, а двух участников – к 7 годам лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев долги злоумышленники полиция деньги банда подозрение
Киевлянин обворовал эксвоенного на колесном кресле и получил 8 лет заключения
10 ноября 2025, 20:28
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 15:59
Иностранец ранил ножом посетителя столичного клуба – полиция задержала нападающего
10 ноября 2025, 09:59
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Fire Point: афера, которая может похоронить доверие к власти
11 ноября 2025, 11:40
Хотел "отрезать" от теплоснабжения часть двух областей: СБУ задержала российского агента
11 ноября 2025, 11:34
На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
11 ноября 2025, 11:27
НАБУ зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома"
11 ноября 2025, 11:12
В Кировоградской области уничтожили кассетный боеприпас российской крылатой ракеты
11 ноября 2025, 10:56
Избиение 15-летнего парня в Киеве: полиция завела уголовное дело
11 ноября 2025, 10:47
Житель США стал депутатом Полтавского горсовета от "Слуги народа"
11 ноября 2025, 10:36
Хаос и импровизация: почему Украина проигрывает в дипломатической игре
11 ноября 2025, 10:29
Направлялся в Румынию: на Буковине пограничники изъяли у украинца 25 старинных книг
11 ноября 2025, 10:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »