Киевлянин обворовал эксвоенного на колесном кресле и получил 8 лет заключения
В Киеве 32-летний мужчина признан виновным в ограблении 28-летнего бывшего военнослужащего, который потерял концовку во время боевых действий и находился на реабилитации
Об этом 10 ноября сообщила полиция Киева, передает RegioNews.
По данным следствия, в начале сентября в Дарницком районе к военному подошел незнакомец под видом разговора. Когда потерпевший достал кошелек, чтобы сосчитать деньги перед покупкой, нападающий выхватил 5 тыс. грн и скрылся.
Полицейские задержали злоумышленника, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ему сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины).
Недавно Киевский суд признал нападающего виновным и назначил 8 лет лишения свободы.
