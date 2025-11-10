Киевлянин обворовал эксвоенного на колесном кресле и получил 8 лет заключения

В Киеве 32-летний мужчина признан виновным в ограблении 28-летнего бывшего военнослужащего, который потерял концовку во время боевых действий и находился на реабилитации

Об этом 10 ноября сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, в начале сентября в Дарницком районе к военному подошел незнакомец под видом разговора. Когда потерпевший достал кошелек, чтобы сосчитать деньги перед покупкой, нападающий выхватил 5 тыс. грн и скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ему сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Недавно Киевский суд признал нападающего виновным и назначил 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.