Иностранец ранил ножом посетителя столичного клуба – полиция задержала нападающего
В Голосеевском районе столицы полицейские задержали 21-летнего иностранца, ранившего ножом 20-летнего мужчину возле развлекательного заведения
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, иностранец приставал к девушке на террасе клуба.
Киевлянин сделал ему замечание, после чего между мужчинами возникла потасовка, во время которой нападавший ножом нанес потерпевшему три удара в область груди и руки.
Пострадавший госпитализирован.
Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет заключения.
Напомним, в Киевской области мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку и ранил мужчину. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
