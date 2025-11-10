Иностранец ранил ножом посетителя столичного клуба – полиция задержала нападающего

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, иностранец приставал к девушке на террасе клуба.

Киевлянин сделал ему замечание, после чего между мужчинами возникла потасовка, во время которой нападавший ножом нанес потерпевшему три удара в область груди и руки.

Пострадавший госпитализирован.

Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Киевской области мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку и ранил мужчину. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.