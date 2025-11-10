12:27  10 ноября
В Запорожье в больнице произошел взрыв: пострадал пациент
08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2025, 15:59

В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека

10 ноября 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Злоумышленники присвоили документы умершего человека на квартиру и хотели переоформить жилье на подставное лицо

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, один из стражей порядка, находясь в квартире умершей во время осмотра места происшествия, похитил документы на недвижимость. Затем он передал их своему коллеге и его знакомому. После проверки дельцы установили, что законных наследников на имущество нет, поэтому попытались оформить квартиру на подставное лицо и перепродать за 45 тысяч долларов.

Злоумышленников задержали. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, мать полковника ГБР, зарабатывавшая 10 тысяч гривен в месяц, приобрела земельный участок за 7 миллионов. Речь идет о начальнике 2-го управления Главного оперуправления ГБР Игоре Колинко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Киев квартира мошенничество правоохранители
В Киеве произошел пожар в пятиэтажке: спасатели предотвратили трагедию
10 ноября 2025, 11:29
Депутатка Киевсовета предстанет перед судом за присвоение 300 000 грн
10 ноября 2025, 10:58
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
07 ноября 2025, 14:10
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На оккупированном Запорожье россияне отлавливают домашних животных ради меха
10 ноября 2025, 16:15
Смертельное ДТП в Харьковской области: погибла 17-летняя девушка, водителя задержали
10 ноября 2025, 15:45
Женщина из Тернополя потеряла более 100 тысяч гривен из-за мошенников
10 ноября 2025, 14:59
В Харьковской области загорелся жилой дом: что известно
10 ноября 2025, 14:55
От 50 до 163 млн грн: НАБУ проверяет возможное присвоение средств на строительстве больницы в Полтаве
10 ноября 2025, 14:45
В Одессе судили наркокурьера, который маскировал "товар" в посылках с одеждой и игрушками
10 ноября 2025, 14:38
Во Львове после укуса кота умерла женщина: подозревают бешенство
10 ноября 2025, 14:04
В Тернопольской области грузовик врезался в магазин
10 ноября 2025, 13:51
ГНСУ не раскрывает, покинул ли страну совладелец "Квартала 95" Миндич
10 ноября 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »