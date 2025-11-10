В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека

фото: ГБР

Злоумышленники присвоили документы умершего человека на квартиру и хотели переоформить жилье на подставное лицо

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, один из стражей порядка, находясь в квартире умершей во время осмотра места происшествия, похитил документы на недвижимость. Затем он передал их своему коллеге и его знакомому. После проверки дельцы установили, что законных наследников на имущество нет, поэтому попытались оформить квартиру на подставное лицо и перепродать за 45 тысяч долларов.

Злоумышленников задержали. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, мать полковника ГБР, зарабатывавшая 10 тысяч гривен в месяц, приобрела земельный участок за 7 миллионов. Речь идет о начальнике 2-го управления Главного оперуправления ГБР Игоре Колинко.