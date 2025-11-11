11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 10:59

Вимагали $50 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали чотирьох зловмисників

11 листопада 2025, 10:59
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві поліція затримала чотирьох місцевих мешканців віком від 19 до 41 року, які погрожуючи пістолетом вимагали у 24-річного чоловіка $50 000, нібито за борг, якого насправді не існувало

Про це повідомили столичні правоохоронці, передає RegioNews.

За даними слідства, потерпілий займається просуванням сторінок у соціальних мережах. Напередодні із ним зв’язався невідомий чоловік і запросив на зустріч нібито для обговорення замовлення послуг.

Під час розмови до автомобіля потерпілого підсіли двоє інших зловмисників, одягли йому кайданки та стали вимагати гроші. Не отримавши бажаного, вони втекли.

Оперативники встановили, що злочин був спланований заздалегідь: один із фігурантів знайшов потерпілого в соціальних мережах, інший під виглядом замовника домовився про зустріч, а двоє інших безпосередньо застосували погрози та фізичний вплив.

Слідчі Оболонської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України – вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття банди на Львівщині, яка вимагала гроші у сиріт-переселенців. Суд Стрийського району виніс вирок: організатора засудили на 7,5 років, а двох учасників – на 7 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ борги зловмисники поліція гроші банда підозра
Киянин обікрав ексвійськового на кріслі колісному та отримав 8 років ув’язнення
10 листопада 2025, 20:28
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
10 листопада 2025, 15:59
Іноземець поранив ножем відвідувача столичного клубу – поліція затримала нападника
10 листопада 2025, 09:59
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Закарпатті прикордонники викрили зловмисників, які за $30 тисяч намагались переправити чоловіків за кордон
11 листопада 2025, 14:11
НАБУ оголосило підозру Міндічу: в чому його звинувачують
11 листопада 2025, 13:55
Урядова криза: що буде далі
11 листопада 2025, 13:49
На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса
11 листопада 2025, 13:49
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
11 листопада 2025, 13:34
У Києві чоловік через ревнощі напав з ножем на співмешканця дружини: що сталось
11 листопада 2025, 13:15
Корупція в енергетиці: НАБУ викрило керівника схеми у нових плівках
11 листопада 2025, 13:01
Галущенко співпрацює зі слідством – офіційна заява Мін'юсту
11 листопада 2025, 12:38
В Одесі затримали "товаришів", які вибивали з людей борги, яких не існувало
11 листопада 2025, 12:35
Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів
11 листопада 2025, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »