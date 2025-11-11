Вимагали $50 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали чотирьох зловмисників

Фото: Національна поліція

У Києві поліція затримала чотирьох місцевих мешканців віком від 19 до 41 року, які погрожуючи пістолетом вимагали у 24-річного чоловіка $50 000, нібито за борг, якого насправді не існувало

Про це повідомили столичні правоохоронці, передає RegioNews.

За даними слідства, потерпілий займається просуванням сторінок у соціальних мережах. Напередодні із ним зв’язався невідомий чоловік і запросив на зустріч нібито для обговорення замовлення послуг.

Під час розмови до автомобіля потерпілого підсіли двоє інших зловмисників, одягли йому кайданки та стали вимагати гроші. Не отримавши бажаного, вони втекли.

Оперативники встановили, що злочин був спланований заздалегідь: один із фігурантів знайшов потерпілого в соціальних мережах, інший під виглядом замовника домовився про зустріч, а двоє інших безпосередньо застосували погрози та фізичний вплив.

Слідчі Оболонської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України – вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття банди на Львівщині, яка вимагала гроші у сиріт-переселенців. Суд Стрийського району виніс вирок: організатора засудили на 7,5 років, а двох учасників – на 7 років позбавлення волі.