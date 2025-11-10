19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2025, 21:25

Задержали украинских военных, торговавших боеприпасами: что известно

10 ноября 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали полковника и двух военнослужащих. Их подозревают в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что полковник и двое военнослужащих пытались продать более 500 кг пластической взрывчатки, а также 22 брикета пластида (более 11 кг), 7 гранат и детонирующий шнур. Стоимость этой партии составляет около 88 тысяч долларов США.

Также во время обысков у них нашли оружие и средства поражения военного образца: автомат, пистолет-пулемет, более 2 тыс. патронов, гранаты разных типов, выстрелы в гранатомет и контейнер с ракетой.

"Всем трем задержанным прокуроры сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Им избраны меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали правоохранителя, который торговал трофейным оружием. В "бизнес" он привлек своего знакомого. В основном это было оружие советского образца, а цена "товара" была от 50 тысяч гривен и выше.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
прокуратура военные торговля оружием
Обещали лазерное оружие: в Киеве разоблачили дельцов, которые "продали" американскому добровольцу оружие, которого не существует
07 ноября 2025, 17:15
В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу
06 ноября 2025, 09:24
"Исчезли" более полутора миллионов: в Одесской области разоблачили хищение средств на закупках для ВСУ
31 октября 2025, 19:40
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Украине резко изменились цены на томаты: сколько теперь стоит килограмм
10 ноября 2025, 23:30
Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест
10 ноября 2025, 23:06
В Чернобыле заметили большую гусеницу, из которой появляется красивая бабочка
10 ноября 2025, 22:59
В Киеве будут тестировать новый светофор "Греческий крест"
10 ноября 2025, 22:31
Полиция задержала иностранца за резню в развлекательном клубе Киева
10 ноября 2025, 22:11
Правоохранители задержали подозреваемого в присвоении активов НПЗ почти на 6 млрд грн
10 ноября 2025, 21:56
Известный в Украине производитель железной руды остановил производство из-за российских обстрелов
10 ноября 2025, 21:47
В Прикарпатье задержали мужчину, который "заминировал" админздание
10 ноября 2025, 21:45
В Киеве 15-летнего парня избили лопатой - видео
10 ноября 2025, 21:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »