Правоохранители задержали полковника и двух военнослужащих. Их подозревают в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что полковник и двое военнослужащих пытались продать более 500 кг пластической взрывчатки, а также 22 брикета пластида (более 11 кг), 7 гранат и детонирующий шнур. Стоимость этой партии составляет около 88 тысяч долларов США.

Также во время обысков у них нашли оружие и средства поражения военного образца: автомат, пистолет-пулемет, более 2 тыс. патронов, гранаты разных типов, выстрелы в гранатомет и контейнер с ракетой.

"Всем трем задержанным прокуроры сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Им избраны меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали правоохранителя, который торговал трофейным оружием. В "бизнес" он привлек своего знакомого. В основном это было оружие советского образца, а цена "товара" была от 50 тысяч гривен и выше.