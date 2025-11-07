Фото: прокуратура

В столице мужчины пообещали американскому добровольцу ВСУ "лазерное оружие". Они объявили стоимость более чем в 3,2 миллиона гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Летом 2023 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник представились руководителями частного предприятия, специализирующегося на изготовлении и реализации оружия. Они сказали военному, что тестируют лазерные устройства, которые могут ослеплять российские беспилотники. Такое устройство, которое на самом деле не существовало, они предложили изготовить за 85 тысяч долларов.

По словам мошенников, их оружие было бы способно сбивать даже баллистические ракеты. Они даже продемонстрировали устройство, которое, словно с расстояния около 8 метров, прожег крыло Шахеда. Военный по частям отдал им 3,2 миллиона гривен, однако не получил новейшего оружия.

"Потерпевшим по делу гражданин США украинского происхождения, волонтер, основатель школы подготовки военнослужащих в Украине. С первых дней российского вторжения он добровольно служит в рядах ВСУ. В ходе следствия военному уже возместили 20 тыс. долларов США, принимаются меры по возврату ему всей суммы денег", - сообщили в прокуратуре.

