17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2025, 17:15

Обещали лазерное оружие: в Киеве разоблачили дельцов, которые "продали" американскому добровольцу оружие, которого не существует

07 ноября 2025, 17:15
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В столице мужчины пообещали американскому добровольцу ВСУ "лазерное оружие". Они объявили стоимость более чем в 3,2 миллиона гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Летом 2023 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник представились руководителями частного предприятия, специализирующегося на изготовлении и реализации оружия. Они сказали военному, что тестируют лазерные устройства, которые могут ослеплять российские беспилотники. Такое устройство, которое на самом деле не существовало, они предложили изготовить за 85 тысяч долларов.

По словам мошенников, их оружие было бы способно сбивать даже баллистические ракеты. Они даже продемонстрировали устройство, которое, словно с расстояния около 8 метров, прожег крыло Шахеда. Военный по частям отдал им 3,2 миллиона гривен, однако не получил новейшего оружия.

"Потерпевшим по делу гражданин США украинского происхождения, волонтер, основатель школы подготовки военнослужащих в Украине. С первых дней российского вторжения он добровольно служит в рядах ВСУ. В ходе следствия военному уже возместили 20 тыс. долларов США, принимаются меры по возврату ему всей суммы денег", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист прокуратура Киев
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Винницкой области депутат "купил" девушку с инвалидностью, чтобы не служить в армии
07 ноября 2025, 18:45
В городе Харьковской области россияне полностью уничтожили отделение "Новой почты"
07 ноября 2025, 18:22
Отключение света в субботу, 8 ноября: в Укрэнерго предупредили о графиках по всей Украине
07 ноября 2025, 18:20
Сбежавший полицейский с миллионами: киевский правоохранитель получил подозрение
07 ноября 2025, 17:55
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
07 ноября 2025, 17:51
На оккупированном Запорожье учитель стал профессором и продвигает "русский мир" среди студентов
07 ноября 2025, 16:35
В Тернопольской области молодая пара подожгла военное авто: что угрожает злоумышленникам
07 ноября 2025, 16:28
В Одесской области заключенный выманивал деньги прямо из тюрьмы: среди его жертв был пенсионер
07 ноября 2025, 15:35
Днепровский мошенник обманул девушек почти на 200 тыс. грн на онлайн-кредитах
07 ноября 2025, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »