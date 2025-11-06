Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили военнослужащего, который самовольно покинул часть и организовал канал незаконной переправки военных за границу. К схеме он привлек свою девушку

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Несколько месяцев назад мужчина сбежал из своей части. У него было удостоверение ветерана за участие в боевых действиях еще до полномасштабного вторжения, что позволяло беспрепятственно передвигаться по стране. Дезертир решил зарабатывать на желании других уклониться от службы и сбежать за границу.

В Запорожье пара обнаружила очередного "клиента". За 6000 долларов они предлагали "базовый пакет": сопровождение от части на собственном авто до пограничной зоны и вывод в место для незаконного пересечения границы с Румынией. "Бонусом" предлагался маршрут, который якобы позволяет обойти переплыв Тисы. За дополнительные 500 долларов дельцы обещали "европейское сопровождение" – помощь с последующей логистикой вплоть до Германии.

От "беглого клиента" фигурант взял задаток, а в дороге – еще половину суммы (3000 долларов). Однако завершить "соглашение" не успел: его задержали сотрудники ГБР и СБУ на территории соседней области.

Военнослужащему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 12 лет тюрьмы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей.

