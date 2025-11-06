09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
08:24  06 ноября
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
06 ноября 2025, 09:24

В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу

06 ноября 2025, 09:24
Фото: ГБР
Правоохранители разоблачили военнослужащего, который самовольно покинул часть и организовал канал незаконной переправки военных за границу. К схеме он привлек свою девушку

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Несколько месяцев назад мужчина сбежал из своей части. У него было удостоверение ветерана за участие в боевых действиях еще до полномасштабного вторжения, что позволяло беспрепятственно передвигаться по стране. Дезертир решил зарабатывать на желании других уклониться от службы и сбежать за границу.

В Запорожье пара обнаружила очередного "клиента". За 6000 долларов они предлагали "базовый пакет": сопровождение от части на собственном авто до пограничной зоны и вывод в место для незаконного пересечения границы с Румынией. "Бонусом" предлагался маршрут, который якобы позволяет обойти переплыв Тисы. За дополнительные 500 долларов дельцы обещали "европейское сопровождение" – помощь с последующей логистикой вплоть до Германии.

От "беглого клиента" фигурант взял задаток, а в дороге – еще половину суммы (3000 долларов). Однако завершить "соглашение" не успел: его задержали сотрудники ГБР и СБУ на территории соседней области.

Военнослужащему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 12 лет тюрьмы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, ранее в Ровенской области разоблачили схему побега из учебного центра. Задержан экс-правохранитель, подрабатывавший "таксистом" для беглецов.

