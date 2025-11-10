Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали полковника та двох військовослужбовців. Їх підозрюють у збуті вибухових речовин та боєприпасів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що полковник та двоє військовослужбовців намагались продати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. Вартість цієї партії становить близько 88 тисяч доларів США.

Також під час обшуків у них знайшли зброю і засоби ураження військового зразка: автомат, пістолет-кулемет, понад 2 тис. набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою.

"Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Їм обрано запобіжні заходи", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали правоохоронця, який торгував трофейною зброєю. До "бізнесу" він залучив свого знайомого. Здебільшого це була зброя радянського зразка, а ціна "товару" була від 50 тисяч гривень і вище.