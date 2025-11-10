19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
10 листопада 2025, 21:25

Затримали українських військових, які торгували боєприпасами: що відомо

10 листопада 2025, 21:25
Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали полковника та двох військовослужбовців. Їх підозрюють у збуті вибухових речовин та боєприпасів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що полковник та двоє військовослужбовців намагались продати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. Вартість цієї партії становить близько 88 тисяч доларів США.

Також під час обшуків у них знайшли зброю і засоби ураження військового зразка: автомат, пістолет-кулемет, понад 2 тис. набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою.

"Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Їм обрано запобіжні заходи", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали правоохоронця, який торгував трофейною зброєю. До "бізнесу" він залучив свого знайомого. Здебільшого це була зброя радянського зразка, а ціна "товару" була від 50 тисяч гривень і вище.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
