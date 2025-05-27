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27 мая 2025, 20:00

На Донетчине разоблачили правоохранителя, который торговал трофейным оружием

27 мая 2025, 20:00
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фото: ГБР
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Сотрудники ГБР при содействии СБУ и Нацполиции разоблачили правоохранителя из Покровска Донецкой области, который с сообщником организовали канал нелегальной продажи трофейного оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным дела, правоохранители со своим знакомым занимались перепродажей огнестрельного и другого оружия. Чиновник скупал преимущественно трофейное оружие советского образца и выставлял его на перепродажу через интернет-объявления. Его сообщник должен был обеспечить "доставку". Стоимость "товара" достигала от 50 до 120 тысяч гривен.

Во время обысков у фигурантов изъяли автомат, пистолет, пять ручных гранат, восемь магазинов для автоматического оружия и почти две тысячи патронов разных калибров.

Никаких разрешений на хранение оружия и боеприпасов у злоумышленников не было. Обоим мужчинам уже сообщили о подозрении.

"В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тыс. грн — для правоохранителя и 450 тыс. грн — для гражданского", — говорится в сообщении.

Теперь злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Николаеве стражи порядка задержали 52-летнего местного жителя, у которого обнаружили арсенал оружия.

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