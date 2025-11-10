Іноземець поранив ножем відвідувача столичного клубу – поліція затримала нападника

Фото: Національна поліція

У Голосіївському районі столиці поліцейські затримали 21-річного іноземця, який поранив ножем 20-річного чоловіка біля розважального закладу

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, іноземець чіплявся до дівчини на терасі клубу.

Киянин зробив йому зауваження, після чого між чоловіками виникла бійка, під час якої нападник ножем завдав потерпілому три удари в область грудей та руки.

Постраждалого госпіталізували.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

