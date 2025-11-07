Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 15-летнюю девочку в Стебнике избили в парке две лицеистки. Пострадавшую госпитализировали медики. Инцидент произошел 6 ноября. Известно, что между девушками произошел конфликт, переросший в драку. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Правоохранителями по методике "Зеленая комната" опрошены в присутствии родителей и психологов двух несовершеннолетних участниц происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, находящихся на исполнении. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве на детской площадке избили 13-летнего школьника . Полиция установила троих подростков-нападающих. По их словам, они решили "проучить" своего знакомого из-за того, что тот якобы оскорбил девушку из их компании.