9 ударов ножом: в Закарпатье мужчина убил собственного сына

В Закарпатье будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве сына. Это произошло на фоне семейной ссоры

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в ночь на 14 сентября. К правоохранителям обратилась местная жительница поселка Усть Черная и рассказала, что ее сосед ранил ножом своего сына. Тогда на место выехали правоохранители.

В доме полицейские обнаружили мертвым 40-летнего мужчину. Выяснилось, что у него было застолье с алкоголем в компании 63-летнего отца. Впоследствии между ними произошла ссора. Тогда пенсионер схватил нож и ударил сына девять раз. В результате полученных травм мужчина скончался.

"Тогда полицейские изъяли с места происшествия орудие преступления, а фигуранта задержали в процессуальном порядке. Ему следователи Тячевского райотдела полиции, при процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас мужчина был отправлен под стражу без права на внесение залога. 63-летнему закарпатцу грозит до 15 лет лишения свободы.

