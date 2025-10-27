На Киевщине мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку и ранил мужчину

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киевской области 29-летний житель Ирпеня подозревается в покушении на убийство несовершеннолетней и причинении тяжких телесных повреждений мужчине

Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил 16-летнюю девушку ножом в шею и дважды – в спину. Нападающий действовал умышленно, пытаясь ее убить, но не смог довести преступление до конца, поскольку потерпевшая сопротивлялась и начала кричать.

В этот же день он также ранил 50-летнего мужчину, нанеся ему ножевой удар в спину. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении. Прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Старосинявском районе Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который нанес удар ножом в шею своему куму. После нападения злоумышленник вызвал скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, пока его состояние стабильное.