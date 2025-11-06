12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 12:57

$400 тыс. из сейфа столичной полиции исчезли вместе с начальником отделения – его нашли на Ровенщине

06 ноября 2025, 12:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и долго не выходил на связь

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности приступили к его розыску в рамках уголовного производства.

В ходе проверки правоохранители обнаружили исчезновение арестованных средств, за которые Рыбянский был материально ответственным лицом. Источники подтверждают, что речь идет о 400 тысячах долларов, которые исчезли из камеры хранения.

Впоследствии стало известно, что полицейский был задержан в Ровенской области.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР.

Напомним, в Харькове судили бывшего правоохранителя, вмешавшегося в процесс мобилизации его знакомого. На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Киев деньги полиция розыск скандал Ровенская область правоохранитель
В Киеве будут судить банду, которая следила за богатыми семьями и обворовывала их дома
06 ноября 2025, 11:40
В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе
06 ноября 2025, 09:39
В Киеве делец искал клиентов для побега за границу за 20 тысяч долларов
05 ноября 2025, 14:55
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Под землей – 2595 горняков: российский удар оставил без света 8 шахт Днепропетровщины
06 ноября 2025, 14:25
СМИ узнали о миллиардных контрактах Fire Point и влиянии Миндича
06 ноября 2025, 14:15
В Ровенской области мошенники продавали крашеный мел как удобрение и заработали 1,26 млн грн: что им грозит
06 ноября 2025, 14:14
Нардеп Елена Шуляк: Государство расширило грантовую программу "Власна справа" (подробности)
06 ноября 2025, 14:11
Лесная прогулка закончилась трагедией: в Черниговской области двое детей взорвались на вражеской дроне
06 ноября 2025, 14:03
Волонтер, а не охранник: в Николаеве задержали тренера по самбо, сопровождавший Анджелину Джоли
06 ноября 2025, 13:45
Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге
06 ноября 2025, 13:29
НАБУ расследует дело о строительстве фортификаций, организованном Полтавской ОВА в Донецкой области
06 ноября 2025, 13:16
Приревновал женщину и разозлился: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу
06 ноября 2025, 13:05
Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образование
06 ноября 2025, 13:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »