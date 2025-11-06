$400 тыс. из сейфа столичной полиции исчезли вместе с начальником отделения – его нашли на Ровенщине

Иллюстративное фото: из открытых источников

Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и долго не выходил на связь

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности приступили к его розыску в рамках уголовного производства.

В ходе проверки правоохранители обнаружили исчезновение арестованных средств, за которые Рыбянский был материально ответственным лицом. Источники подтверждают, что речь идет о 400 тысячах долларов, которые исчезли из камеры хранения.

Впоследствии стало известно, что полицейский был задержан в Ровенской области.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР.

