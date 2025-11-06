$400 тис. із сейфа столичної поліції зникли разом із начальником відділення – його знайшли на Рівненщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрій Рибянський не вийшов на службу та тривалий час не виходив на зв'язок

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки розпочали його розшук у рамках кримінального провадження.

Під час перевірки правоохоронці виявили зникнення арештованих коштів, за які Рибянський був матеріально відповідальною особою. Джерела підтверджують, що мова йде про 400 тисяч доларів, які зникли з камери схову.

Згодом стало відомо, що поліцейського затримали на Рівненщині.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.

