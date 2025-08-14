Фото: Нацполиция

В Харькове судили бывшего правоохранителя, вмешавшегося в процесс мобилизации его знакомого. Известно, что он был негативно настроен по ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Харькове признали милиционера виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Известно, что он являлся участковым офицером полиции в отделе превенции Харьковского райуправления полиции № 3 в освобожденном от оккупации селе Шевченково Купянского района.

При этом мужчина был негативно настроен по ВСУ. В августе 2024 года он по просьбе знакомого вмешался в процесс его мобилизации на военную службу. Мужчина прибыл в больницу, где проходили ВЛК, и обманул медиков. Он заявил, что задерживает военнообязанного за мошенничество, и тот идет с ним для проведения следственных действий.

Впоследствии полицейский потерял работу. Три месяца он провел в СИЗО. На суде он признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

