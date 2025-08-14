14:29  14 августа
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
14 августа 2025, 16:10

Сделал фейковое задержание, чтобы спасти друга от мобилизации: в Харькове судили бывшего правоохранителя

14 августа 2025, 16:10
Фото: Нацполиция
В Харькове судили бывшего правоохранителя, вмешавшегося в процесс мобилизации его знакомого. Известно, что он был негативно настроен по ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Харькове признали милиционера виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Известно, что он являлся участковым офицером полиции в отделе превенции Харьковского райуправления полиции № 3 в освобожденном от оккупации селе Шевченково Купянского района.

При этом мужчина был негативно настроен по ВСУ. В августе 2024 года он по просьбе знакомого вмешался в процесс его мобилизации на военную службу. Мужчина прибыл в больницу, где проходили ВЛК, и обманул медиков. Он заявил, что задерживает военнообязанного за мошенничество, и тот идет с ним для проведения следственных действий.

Впоследствии полицейский потерял работу. Три месяца он провел в СИЗО. На суде он признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее в Винницкой области судили государственного исполнителя, который за взятку обещал помочь мужчине "удалить" его из реестра должников за неуплату алиментов. Таким образом, мужчина мог бы уехать за границу. За эту "услугу" госисполнитель должен получить 35 тысяч гривен.

13 августа 2025
07 августа 2025
